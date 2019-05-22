В России впервые пожизненное заключение получил наркобарон

Поставки шли из Афганистана.

Москва. В России пожизненное заключение получил организатор международного наркосообщества Шерали Табаров. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, в стране впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками.

Табаров руководит преступной группировкой, которая наладила поставки героина из Афганистана в Россию.

Отмечается, что ранее наркобарона судили также в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

Члены синдиката получили от 6 до 23 лет лишения свободы.