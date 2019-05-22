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В России впервые пожизненное заключение получил наркобарон

17:23, 22 мая, 2019
Дарья Снидкова
17:23, 22 мая, 2019
Дарья Снидкова
634
0
#наркотики\n#Москва\n#приговор\n#преступная группировка
Фото: Pixabay
634
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Поставки шли из Афганистана.

Москва. В России пожизненное заключение получил организатор международного наркосообщества Шерали Табаров. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, в стране впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками.

Табаров руководит преступной группировкой, которая наладила поставки героина из Афганистана в Россию.

Отмечается, что ранее наркобарона судили также в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

Члены синдиката получили от 6 до 23 лет лишения свободы.

 

17:23, 22 мая, 2019
Дарья Снидкова
634
0
#наркотики\n#Москва\n#приговор\n#преступная группировка
МирТесен

 

 

 


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