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В России приняли закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

13:01, 21 марта, 2019
Дарья Снидкова
13:01, 21 марта, 2019
Дарья Снидкова
164
0
#пенсии\n#пенсионеры\n#Москва\n#деньги
Фото: pxhere.com
164
0

Целью проекта называют поддержку пожилых людей.

Москва. Госдума России приняла в третьем чтении закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Целью проекта назвали поддержку пожилых людей, которые, «например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж или работали там, где была очень маленькая зарплата».

Поправки внесли в закон о государственной социальной помощи.

Отмечается, что пересматривать размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума до 1 января 2019 года не будут. Закон коснется только выплат, начисленных в текущем году.

«Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%. При этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен автоматически», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

13:01, 21 марта, 2019
Дарья Снидкова
164
0
#пенсии\n#пенсионеры\n#Москва\n#деньги

 

 

 


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