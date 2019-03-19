В Кирове мать, запершая на неделю 3-летнюю дочь в квартире, частично признала вину

Девушка прошла психиатрическую экспертизу.

Киров. Кировская область. Кировчанка, подозреваемая в том, что заперла 3-летнюю дочь на неделю в квартире без еды и воды, частично признала вину. Об этом пишет Лайф.ру со ссылкой на ТАСС.

Напомним, тело девочки нашла бабушка 20 февраля, пришедшая поздравить внучку с днем рожденья. 21-летняя мать ушла из квартиры неделей ранее к подруге. По информации издания, подозреваемая даже поздравила дочку с праздником в соцсетях, однако домой к умирающей девочке не вернулась. Девушке вменяют убийство малолетнего с особой жестокостью.

Ранее она была судима за мошенничество.

Девушка прошла психиатрическую экспертизу, результаты будут готовы в течение 20 дней.

В региональном СУ СК России отметили, что, по словам женщины, она не желала смерти ребенку.