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В Кирове мать, запершая на неделю 3-летнюю дочь в квартире, частично признала вину

18:01, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
18:01, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
81
0
#Киров\n#родители\n#мама\n#вина\n#голод\n#гибель детей\n#убийство
Фото: pxhere.com
81
0

Девушка прошла психиатрическую экспертизу.

Киров. Кировская область. Кировчанка, подозреваемая в том, что заперла 3-летнюю дочь на неделю в квартире без еды и воды, частично признала вину. Об этом пишет Лайф.ру со ссылкой на ТАСС.

Напомним, тело девочки нашла бабушка 20 февраля, пришедшая поздравить внучку с днем рожденья. 21-летняя мать ушла из квартиры неделей ранее к подруге. По информации издания, подозреваемая даже поздравила дочку с праздником в соцсетях, однако домой к умирающей девочке не вернулась. Девушке вменяют убийство малолетнего с особой жестокостью.

Ранее она была судима за мошенничество. 

Девушка прошла психиатрическую экспертизу, результаты будут готовы в течение 20 дней.

В региональном СУ СК России отметили, что, по словам женщины, она не желала смерти ребенку.

18:01, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
81
0
#Киров\n#родители\n#мама\n#вина\n#голод\n#гибель детей\n#убийство

 

 

 


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