В Кирове мать, оставившая умирать свою дочь, ранее была судима за мошенничество

В настоящее время девушка находится под арестом.

Киров. Кировская область. В Кирове мать, оставившая умирать свою 3-летнюю дочь, ранее уже была судима. Об этом сообщает Рен-тв со ссылкой на «Первый городской телеканал. Новости Кирова».

Девушка 1997 года рождения была признана виновной за мошенничество в сфере кредитования.

В настоящее время суд назначил матери меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Напомним, 13 февраля подсудимая ушла из дома, оставив малолетнюю дочь одну дома на неделю. Женщина перекрыла в квартире все краны, не оставила воды и еды. На допросе она заявила, что сделала это намеренно.

20 февраля девочку обнаружила бабушка. Малышка уже была мертва. В этот день девочке исполнилось бы 3 года.