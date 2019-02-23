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В Кирове мать, оставившая умирать свою дочь, ранее была судима за мошенничество

20:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
20:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
165
0
#дети\n#семья\n#еда\n#Киров\n#мама\n#вода
Фото: pixabay.com
165
0

В настоящее время девушка находится под арестом.

Киров. Кировская область. В Кирове мать, оставившая умирать свою 3-летнюю дочь, ранее уже была судима. Об этом сообщает Рен-тв со ссылкой на «Первый городской телеканал. Новости Кирова».

Девушка 1997 года рождения была признана виновной за мошенничество в сфере кредитования.

В настоящее время суд назначил матери меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Напомним, 13 февраля подсудимая ушла из дома, оставив малолетнюю дочь одну дома на неделю. Женщина перекрыла в квартире все краны, не оставила воды и еды. На допросе она заявила, что сделала это намеренно.

20 февраля девочку обнаружила бабушка. Малышка уже была мертва. В этот день девочке исполнилось бы 3 года.

20:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
165
0
#дети\n#семья\n#еда\n#Киров\n#мама\n#вода

 

 

 


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