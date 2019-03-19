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Путин на украинском языке обратился к властям Киева

12:29, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
12:29, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Украина\n#Киев\n#международные отношения\n#иностранные языки\n#Путин
Фото: сайт Президента России
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По его мнению, россияне и украинцы никогда не ссорились.

Москва.  Президент России Владимир Путин обратился к властям Киева на украинском языке. Как пишет RT, это произошло на встрече с представителями общественности Крыма.

По словам Путина, русский и украинский народы никогда не ссорились.

«И сейчас, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины», — сказал российский лидер.

То, что творят власти Украины, иногда вызывает «оторопь и недоумение», добавил Путин.

«Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошёл?» — спросил он. 

Президент сообщил, что Москва готова наладить отношения с Киевом, когда там восторжествует «здравый смысл».

12:29, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
290
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#Украина\n#Киев\n#международные отношения\n#иностранные языки\n#Путин

 

 

 


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