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В Пензе эвакуировали торговый центр из-за коробки с котятами

11:53, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
11:53, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#коты\n#Пенза\n#эвакуация\n#торговый центр\n#Росгвардия
Фото: million-wallpapers.ru
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На место выехали экстренные службы города.

Пенза. Пензенская область. В Пензе эвакуировали торговый центр «Коллаж» из-за коробки с котятами. Об этом «Интерфаксу» рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Вечером понедельника, 18 марта, силовикам поступило сообщение о подозрительной коробке у входа в здание. Когда коробку открыли, силовики увидели четырех маленьких беспородных котят.

Кто именно подбросил «опасную» коробку – неизвестно.

Местные СМИ пишут, что к ТЦ стянули машины всех экстренных служб города, в том числе кинологов.

11:53, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
53
0
#коты\n#Пенза\n#эвакуация\n#торговый центр\n#Росгвардия

 

 

 


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