В Пензе эвакуировали торговый центр из-за коробки с котятами

На место выехали экстренные службы города.



Пенза. Пензенская область. В Пензе эвакуировали торговый центр «Коллаж» из-за коробки с котятами. Об этом «Интерфаксу» рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Вечером понедельника, 18 марта, силовикам поступило сообщение о подозрительной коробке у входа в здание. Когда коробку открыли, силовики увидели четырех маленьких беспородных котят.

Кто именно подбросил «опасную» коробку – неизвестно.

Местные СМИ пишут, что к ТЦ стянули машины всех экстренных служб города, в том числе кинологов.