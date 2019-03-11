Пассажирские автобусы в России планируют оборудовать подушками безопасности

Правило может появиться в 2020 году.

Москва. ГИБДД предложило оборудовать все пассажирские автобусы подушками безопасности. Об этом пишет РБК.

По словам начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергея Чипурина, ремня безопасности на сегодняшний день недостаточно.

Совместно с Росстандартом, ведомства намерены выработать новый государственный стандарт. Правило может появиться уже в 2020 году.

Ранее на итоговой коллегии МВД президент России Владимир Путин сообщил, что число ДТП с автобусами не снижается уже 5 лет.