Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата за высказывание о «нищебродах»

Илоне Столье посоветовали не вести себя как «быдло».

Москва. Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата Виталия Южилина Илону Столье за высказывание о «нищебродах». Как пишет Газета, женщина заявила, что необходимо ограничивать их доступ в «некоторые рестораны», потому что им там не место.

Известная модель считает, что в элитные места люди приходят, чтобы «спокойно отдохнуть за свои деньги», а «не лицезреть быдло».

Интернет-пользователи посоветовали Столье не вести себя как «быдло», а также предложили выделить актрисе в ресторане отдельное помещение. Кроме того, модели напомнили, что жизнь непредсказуема, и она сама может оказаться на месте тех, кого критикует.