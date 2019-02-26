Бывшего архангельского полицейского заподозрили в привлечении подчиненных к строительству бани

На бесплатном труде он сэкономил более 300 тыс. рублей.

Архангельская область. Бывшего начальника ОМВД «Приморский» заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, мужчина заставил подчиненных возводить баню. Несколько месяцев 2017 года в рабочее время они занимались строительством вместо исполнения прямых обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Тем не менее, зарплаты «рабочие» получали по должностям.

Таким образом экс-полицейский сэкономил более 300 тыс. рублей.

В пресс-службе регионального УМВД, сообщили, что в настоящее время сотрудника отстранили от занимаемой должности. Если его вина будет доказана, то его незамедлительно уволят из органов внутренних дел, также он понесет ответственность в соответствии с законом.