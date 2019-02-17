В Госдуме опровергли информацию о запрете на покупку машины без гаража

Об этом рассказал зампред комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Москва. В Государственной думе России опровергли информацию, согласно которой депутаты хотели запретить покупать жителям страны автомобили, если у них нет гаража. Об этом рассказал зампред комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Нет, такая инициатива не обсуждается. Первый раз слышу», — цитирует РИА Новости парламентария.

Еще один член комиссии по транспорту – Александр Старовойтов – уточнил, что подобную идею не поддерживает, так как она далека от российских реалий.

Информацию о возможном запрете на своих страницах опубликовало интернет-издание URA.RU. В нем автор материала ссылался на источник в парламенте. Подобная инициатива, якобы, поступила из регионов.

При этом депутат Вячеслав Лысаков в беседе с агентством раскритиковал идею, отметив, что подобная мера «затормозит развитие автопрома и, как следствие, всей страны».