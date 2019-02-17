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В Госдуме опровергли информацию о запрете на покупку машины без гаража

10:00, 17 февраля, 2019
10:00, 17 февраля, 2019
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#Москва\n#Россия\n#автомобиль\n#гаражи
Фото: pixabay
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Об этом рассказал зампред комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Москва. В Государственной думе России опровергли информацию, согласно которой депутаты хотели запретить покупать жителям страны автомобили, если у них нет гаража. Об этом рассказал зампред комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

 «Нет, такая инициатива не обсуждается. Первый раз слышу», — цитирует РИА Новости парламентария.

Еще один член комиссии по транспорту – Александр Старовойтов – уточнил, что подобную идею не поддерживает, так как она далека от российских реалий.

Информацию о возможном запрете на своих страницах опубликовало интернет-издание URA.RU. В нем автор материала ссылался на источник в парламенте. Подобная инициатива, якобы, поступила из регионов.

При этом депутат Вячеслав Лысаков в беседе с агентством раскритиковал идею, отметив, что подобная мера «затормозит развитие автопрома и, как следствие, всей страны».

10:00, 17 февраля, 2019
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#Москва\n#Россия\n#автомобиль\n#гаражи

 

 

 


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