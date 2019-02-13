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В ближайшее десятилетие в России не ожидается повышение пенсионного возраста

12:50, 13 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:50, 13 февраля, 2019
Дарья Снидкова
284
0
#пенсионеры\n#Москва\n#пенсионная реформа\n#возраст\n#пенсионный возраст
Фото: Kremlin.ru
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Долгосрочный эффект от реформы жители страны оценят через несколько лет.

Москва. В России не будут повышать пенсионный возраст до 2036 года. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, в прогнозе его ведомства, а также в бюджетном прогнозе Минфина дальнейшее повышение не предусмотрено.

«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался», — пояснил Орешкин.

Министр отметил, что долгосрочный эффект последних пенсионных изменений жители страны смогут оценить только через несколько лет. В частности, по его словам, без принятия поправок индексация пенсий на 7% с января 2019 года была бы невозможна, пишут «Ведомости».

Напомним, «пенсионная реформа» вступила в силу в первый день текущего года. Подсчитано, что увеличение пенсии коснется 31 млн россиян в 2019 году.

12:50, 13 февраля, 2019
Дарья Снидкова
284
0
#пенсионеры\n#Москва\n#пенсионная реформа\n#возраст\n#пенсионный возраст

 

 

 


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