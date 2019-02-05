Клиенты могут сами выбрать правила провоза.





Москва. Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади. Об этом сообщила ее пресс-служба.

С 18 февраля 2019 года на рейсах разрешается провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4 см».

Также на борт можно пронести дамскую сумочку или портфель (с габаритами 36х30х23см), букет цветов, верхнюю одежду, вещи и еду для малышей, в том числе люльку, используемые костыли, трости, складные кресла, товары из DUTY FREE (с габаритами 10х10х5 см).

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков отметил, что компания «в точности до запятой» исполнила требования федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда.

Отмечается, что теперь клиенты смогут сами выбрать, какие нормы провоза использовать.

Раньше в салоне можно было взять любое количество мест багажа любого типа и веса, однако не превышающие габаритов 36х30х27 см.

«Или руководствоваться новыми правилами, установленными на основании определения Верховного суда, и взять в салон только одно место ручной клади весом до 10 кг и габаритами до 36х30х4см плюс перечень вещей из федеральных авиационных правил»,- сказал Калмыков.