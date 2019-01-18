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Каждый пятый россиянин на Крещение окунется в прорубь

10:50, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
10:50, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
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#религия\n#опрос\n#вера\n#ВЦИОМ\n#Крещение\n#прорубь\n#Россия.
Фото: pxhere.com
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В прошлом году такое желание изъявили 15%.

Москва. Искупаться в проруби на Крещение изъявили желание 20% россиян, что на 5% больше, чем в прошлом году. Опрос общественного мнения провел ВЦИОМ, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Больше всего православная традиция пользуется популярностью у мужчин (29%), молодежи от 18 до 24 лет (36%) и жителей сел (25%).

Более половины человек, кто и в этом году решил искупаться, заявили, что делают это каждый год, 19% - из-за религиозных взглядов.

Основными причинами отказа от традиции являются опасения о здоровье, а также иная вера.

В телефонном опросе приняли 1600 совершеннолетних респондентов.  

Напомним, крещение отмечают в ночь с 18 на 19 января.

10:50, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
118
0
#религия\n#опрос\n#вера\n#ВЦИОМ\n#Крещение\n#прорубь\n#Россия.

 

 

 


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