Каждый пятый россиянин на Крещение окунется в прорубь

В прошлом году такое желание изъявили 15%.

Москва. Искупаться в проруби на Крещение изъявили желание 20% россиян, что на 5% больше, чем в прошлом году. Опрос общественного мнения провел ВЦИОМ, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Больше всего православная традиция пользуется популярностью у мужчин (29%), молодежи от 18 до 24 лет (36%) и жителей сел (25%).

Более половины человек, кто и в этом году решил искупаться, заявили, что делают это каждый год, 19% - из-за религиозных взглядов.

Основными причинами отказа от традиции являются опасения о здоровье, а также иная вера.

В телефонном опросе приняли 1600 совершеннолетних респондентов.

Напомним, крещение отмечают в ночь с 18 на 19 января.