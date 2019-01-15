Топилин: для ликвидации бедности в России требуется 800 млрд рублей

Результата можно достигнуть не только за счет выделения средств из бюджета.

Москва. Министр труда России Максим Топилин заявил, что для полной ликвидации бедности в России требуется около 800 млрд рублей. Об этом пишет «РГ».

Такая сумма необходима при условии, что «каждый рубль» попадет в нуждающуюся в этом семью, добавил глава ведомства и уточнил, что 800 млрд – «сумма примерного дефицита доходов».

По его мнению, результата можно достигнуть не только за счет выделения средств из бюджета. Бедность реально ликвидировать с помощью, в том числе, программ обучения мам, находящихся в отпусках по уходу за детьми.