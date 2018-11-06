Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных за долги хозяйки шпицев

12 собак погибли из-за развившихся болезней.

Мурманск. Мурманская область. Правозащитники Москвы выкупили 40 шпицев, арестованных за долги хозяйки из Мурманска. Об этом активисты сообщили на странице в Инстаграме.

Часть осталась на попечении волонтеров. Еще нескольких забрали взыскатели.

Напомним, более 80 собак забрали судебные приставы из-за долгов хозяйки по кредитам и услугам ЖКХ. Шпицев нашли в ужасном состоянии: у многих не было зубов, собаки были обезвожены, медики заподозрили у них сахарный диабет и демодекоз. С середины октября «арестанты» находились в муниципальном «Центре временного содержания животных».

Как пишет «Интерфакс», из-за плохого содержания в хозяйском доме, 12 собак погибли. Остальных передали Росимуществу для реализации. Исполняющий обязанности руководителя территориального управления Росимущества Юлий Рысин сказал, что зоозащитники приобрели 55 шпицев по 5 тыс. рублей за особь.

«В тот же день очень оперативно, в течение полутора-двух часов, мы оформили все необходимые документы, чтобы передать собак центру «Шпиц-команда», который располагается в Московской области. Их представители специально прилетели в Мурманск <…> чтобы затем заняться их лечением и устройством в добрые руки», - сказал Рысин.

Сейчас шпицы, которых забрали столичные правозащитники, проходят первичный осмотр, обрабатываются от паразитов, «которые на собаках просто кишат».

«Грязные, чудовищно вонючие, облезлые. Есть с травмированными лапами. Есть писающие с кровью», - говорится в сообщении о состоянии животных.

После прохождения всех процедур собак отдадут в добрые руки новых хозяев.