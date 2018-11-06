Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных за долги хозяйки шпицев

12 собак погибли из-за развившихся болезней.
Мурманск. Мурманская область. Правозащитники Москвы выкупили 40 шпицев, арестованных за долги хозяйки из Мурманска. Об этом активисты сообщили на странице в Инстаграме.
Часть осталась на попечении волонтеров. Еще нескольких забрали взыскатели.
Напомним, более 80 собак забрали судебные приставы из-за долгов хозяйки по кредитам и услугам ЖКХ. Шпицев нашли в ужасном состоянии: у многих не было зубов, собаки были обезвожены, медики заподозрили у них сахарный диабет и демодекоз. С середины октября «арестанты» находились в муниципальном «Центре временного содержания животных».
Как пишет «Интерфакс», из-за плохого содержания в хозяйском доме, 12 собак погибли. Остальных передали Росимуществу для реализации. Исполняющий обязанности руководителя территориального управления Росимущества Юлий Рысин сказал, что зоозащитники приобрели 55 шпицев по 5 тыс. рублей за особь.
«В тот же день очень оперативно, в течение полутора-двух часов, мы оформили все необходимые документы, чтобы передать собак центру «Шпиц-команда», который располагается в Московской области. Их представители специально прилетели в Мурманск <…> чтобы затем заняться их лечением и устройством в добрые руки», - сказал Рысин.
Новости по Мурманским. На Команду приехали 40 собак. Часть остались в Мурманске на попечении волонтеров. Судьба тех, кого забрал один из взыскателей, не известна. Домыслы и слухи, гуляющие по сети, комментировать не хочу и не буду. Все живы, дорогу перенесли нормально. Размещаются в ветцентре, проходят первичный осмотр, обрабатываются от паразитов, которые на собаках просто кишат. Грязные, чудовищно вонючие, облезлые. Есть с травмированными лапами. Есть писающие с кровью. В ближайшее время всех собак сфотографируем, что бы можно было идентифицировать, разместим отдельным альбомом. После карантина и тестов, что бы быть уверенными, что опасных инфекций нет, малышей нужно забирать по домам. Прошу вас, друзья, проявите немного терпения и понимания, сейчас очень сложно всем. И детям и врачам и всем нам! Хочу поблагодарить и низко поклониться тем, кто принял участие в этой истории. Девочкам, летавшим в Мурманск пришлось свернуть горы, что бы вытащить малышей, тем, кто оперативно помог транспортом, врачам, взявшим на себя труд ухода и лечения, тем, кто поддерживает и не бросил меня в отчаянии! Спасибо вам, родные!!! Спасибо благотворителям, дающим детям шанс жить! С П А С И Б О ! ! ! Помощь нужна, и долго ещё будем просить не бросать нас! Нужны семьи, готовые принять изувеченных собак, нужны пеленки, порядка 100 штук в день! Нужны лекарства, деньги на лечение! И !!!!!! В Команде, помимо Мурманских очень много собак, которым тоже нужна помощь! Пожалуйста, не забывайте о них!!! Для фин. помощи именно Мурманским реквизиты: Сбербанк карта: 4276 4000 6169 5863 Светлана Викторовна С. Яндекс кошелек: 410016711453063 ПейПал: 1pom1@inbox.ru Реквизиты Команды: Яндекс кошелек: 410016089684093 Карта СБ: 5469 4000 3336 7629 Людмила Николаевна Ф. #Померанскийшпиц#шпицдома#шпицывмоскве#шпицфото#немецкийшпиц#собакашпиц#минишпиц#породашпиц#карликовыйшпиц#шпицбесплатно#возьмушпица#шпицвдобрыеруки#московскийшпиц#домашнийшпиц#шпицмосковскаяобласть#шпицдаром#отдамшпица#шпицбесплатномосква#шпицвдобрыерукимосква#собачкашпиц#отдамшпицамосква#отдамшпицавдобрыеруки#отдамшпицабесплатно#отдамдаромшпица#приютшпицев#найденшпиц#отдамшпицавхорошиеруки#шпицкоманда#шпицкомандамосква
1,117 Likes, 87 Comments - КОМАНДА ПОМОЩИ ШПИЦАМ (@spitzkomanda) on Instagram: "Новости по Мурманским. На Команду приехали 40 собак. Часть остались в Мурманске на попечении..."
Сейчас шпицы, которых забрали столичные правозащитники, проходят первичный осмотр, обрабатываются от паразитов, «которые на собаках просто кишат».
«Грязные, чудовищно вонючие, облезлые. Есть с травмированными лапами. Есть писающие с кровью», - говорится в сообщении о состоянии животных.
После прохождения всех процедур собак отдадут в добрые руки новых хозяев.