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«Яндекс» обжалует решение суда о блокировке из-за пиратского контента

14:40, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
14:40, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
347
0
#Яндекс\n#Роскомнадзор\n#пиратское видео\n#суд
Фото: wikipedia.org
347
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Компания назвала требования «необоснованными».

Москва. В компании «Яндекс» заявили о намерении обжаловать решение суда о блокировке поисковика из-за пиратского контента. Об этом пишет RT с ссылкой на РИА новости.

«Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда», — говорится в сообщении.

Напомним, что Роскомнадзор предупредил компанию о возможной блокировке сервиса «Яндекс.Видео», если поисковик не удалит ссылки, ведущие на пиратский контент.

14:40, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
347
0
#Яндекс\n#Роскомнадзор\n#пиратское видео\n#суд

 

 

 


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