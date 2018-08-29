«Яндекс» обжалует решение суда о блокировке из-за пиратского контента

Компания назвала требования «необоснованными».

Москва. В компании «Яндекс» заявили о намерении обжаловать решение суда о блокировке поисковика из-за пиратского контента. Об этом пишет RT с ссылкой на РИА новости.

«Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда», — говорится в сообщении.

Напомним, что Роскомнадзор предупредил компанию о возможной блокировке сервиса «Яндекс.Видео», если поисковик не удалит ссылки, ведущие на пиратский контент.