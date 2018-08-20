play
pause
  • $ 66.88 ↓
  • € 76.18 ↑

50 пабликов «ВКонтакте» подписали открытое письмо за отмену дискредитирующих пользователей статей УК

14:57, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
14:57, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
85
0
#Москва\n#Россия\n#Уголовный Кодекс\n#ВКонтакте\n#соцсети\n#уголовное дело\n#активисты
Фото: pxhere.com
85
0

Письмо адресовано в Госдуму России и Совет Федерации.

Москва. Пятьдесят пабликов «ВКонтакте» подписали открытое письмо с просьбой остановить практику привлечения к уголовной ответственности пользователей соцсетей за репосты и лайки. Письмо опубликовала Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Руководителей групп с общим числом подписчиков, превышающим 60 млн человек, требуют отменить статью 148 («Оскорбление чувств верующих») и декриминализовать 282 статью («Возбуждение ненависти либо вражды») УК России. Письмо обращено к Государственной думе и Совету Федерации России.

Авторы возмущены повсеместной практикой наказания за репосты и лайки в интернете. На более чем 300 человек были возбуждены уголовные дела за репосты и размещение фотографий в соцсетях. Кто-то смог «отделаться» условным сроком, другие получили тюремное заключение.

«Хотя разные аналитические компании приводят другие, более пугающие данные, которые показывают, что число осужденных по этим статьям переваливает уже за 1000 человек,» - гласит сообщение.

Авторы отмечают, что публикация контента в соцсетях – не тот вид правонарушений, который требует «столь жесткого наказания». Они отмечают, что это может испортить человеку жизнь, из-за дальнейших проблем с трудоустройством. Кроме того, существуют куда более опасные бытовые ситуации, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровью людям, наказания за которые они называют «смехотворными».

В пример активисты ставят случай инженера Виктора Ночевнова. К мужчине пришли с обыском силовики, изъяли флешки, жесткие диски, телефоны из-за семи картинок с Иисусом, которые Ночевнов репостнул во «ВКонтакте». В итоге инженеру назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. Такой исход авторы назвал «удачным».

«Чаще всего гражданам нашей страны всё же выносят обвинительные приговоры,» - говорится в сообщении.

Также они просят амнистировать всех, кто осужден по подобным нарушениям, или снять судимости. Или, как вариант, переквалифицировать уголовные деяния в административные.

«Мы также просим Президента России Владимира Путина и Премьер-Министра Дмитрия Медведева взять эти вопросы под особый контроль», - подвели итог активисты.

Напомним, что Mail.ru Group также обеспокоены количеством возбужденных в стране уголовных дел за репосты и лайки. Компания обратилась в Верховный суд и Госдуму с призывом амнистии таких заключенных.

14:57, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
85
0
#Москва\n#Россия\n#Уголовный Кодекс\n#ВКонтакте\n#соцсети\n#уголовное дело\n#активисты

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

09:30, 13 августа, 2018
8913

Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

7711
08:30, 15 августа, 2018

Огромная пробка на Сарапульском тракте, сбитые пешеход и велосипедист в Ижевске: что произошло минувшей ночью

6996
08:00, 13 августа, 2018

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

6348
11:30, 18 августа, 2018

Двое жителей Удмуртии напоили и изнасиловали спящую девочку-подростка

5560
15:29, 13 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12614

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

3639
15:46, 13 августа, 2018

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

3016
13:03, 19 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2581
14:40, 17 августа, 2018

Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

2143
19:57, 14 августа, 2018

Одиннадцать человек погибли в результате обрушения моста в Италии

16:29, 14 августа, 2018
2187

На севере Италии обрушится автомобильный мост

2024
15:30, 14 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

2001
18:45, 16 августа, 2018

Samsung хочет выпустить смартфон-раскладушку

1999
09:32, 14 августа, 2018

В 500 км от российской границы США удвоят численность военных

1998
19:00, 15 августа, 2018

Мультимедиа

Результаты. Выборы главы Ижевска. Внеочередная сессия городской Думы 20/08/2018

Выборы главы Ижевска. Внеочередная сессия городской Думы 20/08/2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

17 августа, 2018