50 пабликов «ВКонтакте» подписали открытое письмо за отмену дискредитирующих пользователей статей УК

Письмо адресовано в Госдуму России и Совет Федерации.

Москва. Пятьдесят пабликов «ВКонтакте» подписали открытое письмо с просьбой остановить практику привлечения к уголовной ответственности пользователей соцсетей за репосты и лайки. Письмо опубликовала Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Руководителей групп с общим числом подписчиков, превышающим 60 млн человек, требуют отменить статью 148 («Оскорбление чувств верующих») и декриминализовать 282 статью («Возбуждение ненависти либо вражды») УК России. Письмо обращено к Государственной думе и Совету Федерации России.

Авторы возмущены повсеместной практикой наказания за репосты и лайки в интернете. На более чем 300 человек были возбуждены уголовные дела за репосты и размещение фотографий в соцсетях. Кто-то смог «отделаться» условным сроком, другие получили тюремное заключение.

«Хотя разные аналитические компании приводят другие, более пугающие данные, которые показывают, что число осужденных по этим статьям переваливает уже за 1000 человек,» - гласит сообщение.

Авторы отмечают, что публикация контента в соцсетях – не тот вид правонарушений, который требует «столь жесткого наказания». Они отмечают, что это может испортить человеку жизнь, из-за дальнейших проблем с трудоустройством. Кроме того, существуют куда более опасные бытовые ситуации, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровью людям, наказания за которые они называют «смехотворными».

В пример активисты ставят случай инженера Виктора Ночевнова. К мужчине пришли с обыском силовики, изъяли флешки, жесткие диски, телефоны из-за семи картинок с Иисусом, которые Ночевнов репостнул во «ВКонтакте». В итоге инженеру назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. Такой исход авторы назвал «удачным».

«Чаще всего гражданам нашей страны всё же выносят обвинительные приговоры,» - говорится в сообщении.

Также они просят амнистировать всех, кто осужден по подобным нарушениям, или снять судимости. Или, как вариант, переквалифицировать уголовные деяния в административные.

«Мы также просим Президента России Владимира Путина и Премьер-Министра Дмитрия Медведева взять эти вопросы под особый контроль», - подвели итог активисты.

Напомним, что Mail.ru Group также обеспокоены количеством возбужденных в стране уголовных дел за репосты и лайки. Компания обратилась в Верховный суд и Госдуму с призывом амнистии таких заключенных.