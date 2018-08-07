Жители России смогут забирать посылки и письма без паспортов

Клиентам необходимо завести электронную подпись.
Москва. Жители России смогут забирать посылки и письма во всех отделениях «Почты России» без паспортов и извещений. Для этого клиентам необходимо завести электронную подпись, пишут «Известия».
Её можно получить на почте или заполнить регистрационную форму на сайте.
Так, клиенту не потребуется заполнять бумажные извещения, а необходимо будет просто назвать свою фамилию, имя и отчество или номер отправления. После этого клиент должен назвать свой номер телефона, на который придет код подтверждения от оператора. Для получения посылки необходимо назвать цифры из SMS-сообщения.
Отмечается, что время ожидания при переходе на электронную подпись сократится в 5 раз.