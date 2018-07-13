В Уголовном кодексе могут появиться новые статьи о врачебных ошибках

С такой инициативой выступил Следственный комитет России.

Москва. В Уголовном кодексе России могут появиться новые статьи о ятрогенных преступлениях. С такой инициативой выступил Следственный комитет страны, передает RT.

Так, предлагается ввести в законодательство статьи: «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи», а также внести изменения в статью «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».

Поправки позволят снизить количество правовых ошибок.