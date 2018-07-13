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В Уголовном кодексе могут появиться новые статьи о врачебных ошибках

18:35, 13 июля, 2018
Анна Торхова
18:35, 13 июля, 2018
Анна Торхова
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#медицина\n#Следственный комитет\n#Уголовный Кодекс\n#закон\n#поправки\n#законопроект
Фото: Министерство обороны России
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С такой инициативой выступил Следственный комитет России.

Москва. В Уголовном кодексе России могут появиться новые статьи о ятрогенных преступлениях. С такой инициативой выступил Следственный комитет страны, передает RT.

Так, предлагается ввести в законодательство статьи: «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи», а также внести изменения в статью «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».

Поправки позволят снизить количество правовых ошибок.

18:35, 13 июля, 2018
Анна Торхова
201
0
#медицина\n#Следственный комитет\n#Уголовный Кодекс\n#закон\n#поправки\n#законопроект

 

 

 


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