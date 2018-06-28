Нарушителям грозит до 4-х лет лишения свободы и штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

Москва. В России ужесточили наказание за торговлю редкими животными в интернете. Соответствующий документ с подписью Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

Поправки внесли в 243 и 258 статьи УК РФ. В частности, в тюрьму будут отправлять тех, кто продает в сети или через СМИ животных и биоресурсы, занесенные в Красную книгу или в международные договоры России.

Согласно документу, за онлайн-торговлю нарушителям грозит до 4-х лет лишения свободы и штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.