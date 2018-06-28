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В России ужесточили наказание за торговлю редкими животными в интернете

10:15, 28 июня, 2018
Александра Бобрович
10:15, 28 июня, 2018
Александра Бобрович
738
0
#интернет\n#Владимир Путин\n#СМИ\n#торговля\n#животные\n#законы\n#Россия\n#нарушения\n#Красная книга\n#поправки
Фото: pixabay.com
738
0

Нарушителям грозит до 4-х лет лишения свободы и штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

Москва. В России ужесточили наказание за торговлю редкими животными в интернете. Соответствующий документ с подписью Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.  

Поправки внесли в 243 и 258 статьи УК РФ. В частности, в тюрьму будут отправлять тех, кто продает в сети или через СМИ животных и биоресурсы, занесенные в Красную книгу или в международные договоры России.  

Согласно документу, за онлайн-торговлю нарушителям грозит до 4-х лет лишения свободы и штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. 

10:15, 28 июня, 2018
Александра Бобрович
738
0
#интернет\n#Владимир Путин\n#СМИ\n#торговля\n#животные\n#законы\n#Россия\n#нарушения\n#Красная книга\n#поправки

 

 

 


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