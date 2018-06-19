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Госдума утвердила повышение госпошлин на загранпаспорта и водительские права

18:45, 19 июня, 2018
Евгений Кандаков
18:45, 19 июня, 2018
Евгений Кандаков
541
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#Госдума России\n#закон\n#права\n#вождение\n#заграница\n#паспорт\n#госпошлина
Фото: pixabay.com
541
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Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.  

Москва. Получение загранпаспортов и прав на вождение подорожает. Как сообщает RT, Госдума приняла в окончательном чтении закон о повышении госпошлин. 

В частности, за загранпаспорт для взрослого теперь придется заплатить вместо 3,5 тысяч рублей 5 тысяч, а для ребенка в возрасте до 14 лет - 2,5 тысячи рублей вместо 1,5 тысяч.

При этом госпошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения составит 3 тысячи рублей. Таким образом, подорожание составит 1,5 тысячи рублей. 

Ранее данный документ одобрило правительство. Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования

18:45, 19 июня, 2018
Евгений Кандаков
541
0
#Госдума России\n#закон\n#права\n#вождение\n#заграница\n#паспорт\n#госпошлина

 

 

 


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