Госдума утвердила повышение госпошлин на загранпаспорта и водительские права

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Москва. Получение загранпаспортов и прав на вождение подорожает. Как сообщает RT, Госдума приняла в окончательном чтении закон о повышении госпошлин.

В частности, за загранпаспорт для взрослого теперь придется заплатить вместо 3,5 тысяч рублей 5 тысяч, а для ребенка в возрасте до 14 лет - 2,5 тысячи рублей вместо 1,5 тысяч.

При этом госпошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения составит 3 тысячи рублей. Таким образом, подорожание составит 1,5 тысячи рублей.

Ранее данный документ одобрило правительство. Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования