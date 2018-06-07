Владимир Путин ответил на вопрос о Третьей мировой войне

«Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но четвертая — палками и камнями», — прокомментировал глава государства.

Москва. Владимир Путин во время «Прямой линии» ответил на вопрос о том, будет ли Третья мировая война. «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая — палками и камнями», - сказал президент словами Эйнштейна.

Он добавил, что война может стать концом цивилизации, а также отметил, что от непродуманных действий державы сдерживает страх взаимного уничтожения.