СМИ: россиян обяжут регистрироваться в городах-участниках ЧМ-2018 по футболу

Сделать это нужно самостоятельно в течение трех дней с момента приезда.

Москва. Россиян обяжут регистрироваться в городах, принимающих ЧМ-2018 по футболу. Как пишут «Известия», в преддверии мундиаля в мегаполисах усилят меры безопасности.

Согласно информации издания, временно регистрироваться во время поездок в города мирового первенства жители страны должны будут с 25 мая по 25 июля. Сделать это нужно самостоятельно в течение трех дней с момента приезда в отделении МВД или МФЦ.

Там нужно написать заявление, показать паспорт и предоставить документ о том, где и как долго россиянин будет жить. К примеру, это может быть договор аренды жилья. Госпошлина при этом взиматься не будет. В том случае, если россиянин откажется зарегистрироваться, то ему выпишут штраф. За нарушение придется заплатить от 2 до 5 тыс. рублей.

Такое предписание не коснется туристов, которые будут отдыхать в гостиницах, санаториях или домах отдыха, а также тех, кто указан в специальных списках ФИФА. Их зарегистрируют в обычном порядке.

Отмечается, что новая норма содержится в соответствующем указе президента России. Он вступил в силу 12 мая, уточняют «Известия».