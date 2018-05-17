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СМИ: россиян обяжут регистрироваться в городах-участниках ЧМ-2018 по футболу

11:45, 17 мая, 2018
Александра Бобрович
11:45, 17 мая, 2018
Александра Бобрович
62
0
#футбол\n#люди\n#города\n#чемпионат мира\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#нововведение
62
0

Сделать это нужно самостоятельно в течение трех дней с момента приезда.

Москва. Россиян обяжут регистрироваться в городах, принимающих ЧМ-2018 по футболу. Как пишут «Известия», в преддверии мундиаля в мегаполисах усилят меры безопасности.  

Согласно информации издания, временно регистрироваться во время поездок в города мирового первенства жители страны должны будут с 25 мая по 25 июля. Сделать это нужно самостоятельно в течение трех дней с момента приезда в отделении МВД или МФЦ.  

Там нужно написать заявление, показать паспорт и предоставить документ о том, где и как долго россиянин будет жить. К примеру, это может быть договор аренды жилья. Госпошлина при этом взиматься не будет. В том случае, если россиянин откажется зарегистрироваться, то ему выпишут штраф. За нарушение придется заплатить от 2 до 5 тыс. рублей.  

Такое предписание не коснется туристов, которые будут отдыхать в гостиницах, санаториях или домах отдыха, а также тех, кто указан в специальных списках ФИФА. Их зарегистрируют в обычном порядке.  

Отмечается, что новая норма содержится в соответствующем указе президента России. Он вступил в силу 12 мая, уточняют «Известия».

11:45, 17 мая, 2018
Александра Бобрович
62
0
#футбол\n#люди\n#города\n#чемпионат мира\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#нововведение

 

 

 


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