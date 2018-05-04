Правительство предложило ввести штрафы за несоблюдение запрета на торговлю «санкционкой»

Так, штраф за оборот попавших под санкции товаров может составить 100 тыс. рублей.

Москва. Российское правительство предложило ввести штрафы за несоблюдение запрета на торговлю санкционными товарами. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Так, кабмин разработал законопроект об административном наказании за оборот «санкционки». То есть за перевозку попавших под санкции товаров на территории России, их хранение, маркировку, продажу и использование для производственных нужд.

Согласно документу, за эти действия штраф для физических лиц составит от 3 до 5 тыс. рублей. Должностные лица должны будут заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, а юридические – от 70 до 100 тыс. рублей. При этом обнаруженный у них товар кабмин предлагает конфисковывать.

Отмечается, что законопроект не распространяется на те случаи, когда россияне покупают санкционные товары для себя. В ближайшее время его рассмотрят депутаты Госдумы.