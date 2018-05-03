Минздрав предложил штрафовать недобросовестных аптекарей за завышение цен на лекарства

За продажу медикаментов по намеренно высокой цене штраф может составить 50 тыс. рублей.

Москва. Российский Минздрав предложил штрафовать недобросовестных аптекарей за завышение цен на важные лекарственные препараты (ЖВЛП). Как пишут «Известия», ведомство подготовило специальный законопроект.

По информации издания, за продажу ЖВЛП по заведомо высокой цене ведомство предлагает наказывать также и производителей лекарств. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических – сумму, равную двойному размеру излишне полученной выручки.

Новый законопроект Минздрав разработал в связи с тем, что Генпрокуратура регулярно выявляла нарушения в области оборота лекарств. Так, аптекари и производители лекарств в последние годы часто завышали цены на препараты из списка ЖВЛП, в который включены порядка 700 препаратов.

В настоящее время документ находится на этапе межведомственного согласования. Если законопроект одобрят, подчеркнули в ведомстве, изменения вступят в силу с 1 декабря 2018 года.