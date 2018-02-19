Глава ВЦИОМ: около четверти россиян признали себя одинокими

По мнению Валерия Федорова, одиночеству может быть подвержен человек любого возраста.

Москва. Около четверти россиян признали себя одинокими. Об этом в интервью РТ рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Несмотря на то, что результаты проведенного опроса говорят о том, что свое одиночество признала лишь четвертая часть жителей России, глава ВЦИОМ считает, что одиноких людей может быть больше.

«Называть себя одиноким - это значит показывать слабость, значит выглядеть в глазах других людей не слишком успешным. Конечно, решиться на такое готовы не все респонденты. Поэтому я и предполагаю, что, может быть, на самом деле одиноких больше», - отметил он.

К тому же, подчеркивает Валерий Федоров, одиночеству может быть подвержен человек любого возраста. На то, ощущает ли он себя таковым, могут влиять различные факторы. И в частности, его социальное окружение.

Так, одинокими могут оказаться, как люди старшего возраста, так и совсем молодые. При этом среди молодежи проблема одиночества стоит особенно остро, так как много времени они проводят в виртуальном мире.