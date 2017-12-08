  • $ 59.29 ↑
  • € 69.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      18:54, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      354
      0
      #транспорт\n#железная дорога\n#ОАО «РЖД»\n#поезда\n#пассажиры\n#билеты
      Фото: pixabay.com
      354
      0

      Компания дала ответ на вопрос, вправе ли «верхние» пользоваться нижними сиденьями.  

      Москва. Пассажиры верхних полок могут пользоваться нижними сиденьями только с разрешения пассажиров, купивших билеты на нижние полки. Такой официальный ответ дала компания РЖД на вопрос одного из граждан, пишут «Известия»

      Также в компании пояснили, что, приобретая билет на верхнюю полку, пассажир выражает свое согласие на условия проезда в поезде согласно купленному месту. При этом перевозчик оставляет за собой право на размещение багажа на нижней полке за пассажиром, купившим на нее билет.

      18:54, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      354
      0
      #транспорт\n#железная дорога\n#ОАО «РЖД»\n#поезда\n#пассажиры\n#билеты

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      13970

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      12251
      13:20, 07 декабря, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      4941
      14:21, 03 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      4936
      14:36, 05 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      4358
      08:55, 04 декабря, 2017

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      19:17, 01 декабря, 2017
      1709

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1306
      16:24, 04 декабря, 2017

      В жилом доме в Оренбургской области взорвался бытовой газ

      959
      19:34, 02 декабря, 2017

      Масляков останется «у руля» КВН

      801
      10:08, 03 декабря, 2017

      ГИБДД разрешило водителям снимать действия автоинспекторов на камеру

      782
      15:59, 01 декабря, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1292

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1044
      23:11, 05 декабря, 2017

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      822
      15:54, 02 декабря, 2017

      В Таиланде в результате нападения слона погиб немецкий турист и пострадали двое россиян

      745
      13:40, 01 декабря, 2017

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      709
      17:39, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Кофемолка - выпуск 43: Екатерина Кабанова в гостях у Энвиля Касимова

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017