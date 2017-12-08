РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

Компания дала ответ на вопрос, вправе ли «верхние» пользоваться нижними сиденьями.

Москва. Пассажиры верхних полок могут пользоваться нижними сиденьями только с разрешения пассажиров, купивших билеты на нижние полки. Такой официальный ответ дала компания РЖД на вопрос одного из граждан, пишут «Известия».

Также в компании пояснили, что, приобретая билет на верхнюю полку, пассажир выражает свое согласие на условия проезда в поезде согласно купленному месту. При этом перевозчик оставляет за собой право на размещение багажа на нижней полке за пассажиром, купившим на нее билет.