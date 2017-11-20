Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры в Интернете и СМИ

Под запрет могут попасть сайты, форумы и соцсети для бывших заключенных.

Москва. В России могут закрыть сайты, форумы и социальные сети, нацеленные на пропаганду «блатной» жизни. Законопроект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях и средствах массовой информации внес на рассмотрение Госдумы сенатор Антон Беляков.

Как пишут «Известия», поправки предлагается внести в законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О средствах массовой информации».

В документе предлагается поставить заслон распространению информации о социокультурных ценностях преступного мира в информационно-телекоммуникационных сетях и в СМИ. По мнению инициатора законопроекта, подобные материалы направлены на формирование привлекательности криминального образа жизни. Сенатор Антон Беляков уверен, что популяризация обычаев преступного мира опасна для общества в той же степени, что и пропаганда экстремизма, потребления наркотиков или суицида.