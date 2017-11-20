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      Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры в Интернете и СМИ

      16:36, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:36, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      66
      0
      #культура\n#интернет\n#шансон\n#Госдума\n#законопроект\n#криминал
      Фото: pixabay.com
      66
      0

      Под запрет могут попасть сайты, форумы и соцсети для бывших заключенных.  

      Москва. В России могут закрыть сайты, форумы и социальные сети, нацеленные на пропаганду «блатной» жизни. Законопроект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях и средствах массовой информации внес на рассмотрение Госдумы сенатор Антон Беляков. 

      Как пишут «Известия», поправки предлагается внести в законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О средствах массовой информации». 

      В документе предлагается поставить заслон распространению информации о социокультурных ценностях преступного мира в информационно-телекоммуникационных сетях и в СМИ. По мнению инициатора законопроекта, подобные материалы направлены на формирование привлекательности криминального образа жизни. Сенатор Антон Беляков уверен, что популяризация обычаев преступного мира опасна для общества в той же степени, что и пропаганда экстремизма, потребления наркотиков или суицида.

      16:36, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      66
      0
      #культура\n#интернет\n#шансон\n#Госдума\n#законопроект\n#криминал

       

       

       

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