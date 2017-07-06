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      Россияне стали меньше откладывать на «черный день» и больше тратить

      18:59, 06 июля, 2017
      Новичок
      18:59, 06 июля, 2017
      Новичок
      131
      0
      #экономика\n#экономический кризис\n#опросы\n#финансы и деньги\n#покупки
      Фото: pixabay.com
      131
      0

      По мнению экспертов, это связано с выходом российской экономики из кризиса.  

      Москва. Население России стало проявлять больше интереса к повседневным нуждам, и меньше – к откладыванию денег на будущее. Об этом сообщили «Известиям» в Национальном агентстве финансовых исследований.

      Социологи отмечают, что еще в 2015 году 47% россиян старались отложить часть своего заработка на будущее, на повседневные покупки деньги шли по остаточному принципу.  

      Спустя 2 года сразу тратили в магазинах полученные деньги 46% опрошенных. Как правило, это люди среднего возраста. Откладывать на черный день склонны граждане страше 55 лет и, как ни странно, молодые (от 18 до 24 лет).  

      По мнению экспертов, это говорит о том, что в 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015–2016 годами. Поэтому многие решились на крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали. А по прогнозу Центробанка, переход от сберегательной модели поведения населения к потребительской произойдет в конце текущего года.

      18:59, 06 июля, 2017
      Новичок
      131
      0
      #экономика\n#экономический кризис\n#опросы\n#финансы и деньги\n#покупки

       

       

       

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