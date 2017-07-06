Россияне стали меньше откладывать на «черный день» и больше тратить

По мнению экспертов, это связано с выходом российской экономики из кризиса.

Москва. Население России стало проявлять больше интереса к повседневным нуждам, и меньше – к откладыванию денег на будущее. Об этом сообщили «Известиям» в Национальном агентстве финансовых исследований.

Социологи отмечают, что еще в 2015 году 47% россиян старались отложить часть своего заработка на будущее, на повседневные покупки деньги шли по остаточному принципу.

Спустя 2 года сразу тратили в магазинах полученные деньги 46% опрошенных. Как правило, это люди среднего возраста. Откладывать на черный день склонны граждане страше 55 лет и, как ни странно, молодые (от 18 до 24 лет).

По мнению экспертов, это говорит о том, что в 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015–2016 годами. Поэтому многие решились на крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали. А по прогнозу Центробанка, переход от сберегательной модели поведения населения к потребительской произойдет в конце текущего года.