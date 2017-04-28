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      Блогера Соколовского хотят посадить на 3,5 года за ловлю покемонов в церкви Екатеринбурга

      11:55, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:55, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      123
      0
      #правонарушения\n#блогеры\n#Екатерибург\n#храмы\n#покемоны
      Фото: flickr.com
      123
      0

      Прения сторон по уголовному делу начались в пятницу, 28 апреля, в Верх-Исетском районном суде.

      Екатеринбург. Прокуратура потребовала наказать блогера Руслана Соколовского, игравшего в «Покемон Го» в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, на 3,5 лет колонии общего режима. Прения сторон начались в Верх-Исетском районном суде в пятницу, 28 апреля, сообщает «Интерфакс».

      Гособвинитель обратил внимание суда на то, что Соколовский не признает вину.

      Установлено, что летом 2016 года блогер разместил в Сети видеоролик о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало общественный резонанс. По данным следствия, Соколовский с мая 2013 по сентябрь 2016 разместил на YouTube девять видеороликов, содержащих, по мнению экспертов, признаки возбуждения ненависти или вражды. Часть материалов специалисты оценили, как оскорбляющие чувства верующих.

      В ходе обысков в квартире Соколовского была найдена «шпионская» шариковая ручка.

      Блогера обвиняют в 9 эпизодах по 282 статье Уголовного Кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь - по 148 статье (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), один – по статье 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Соколовский находится под домашним арестом.

      13 марта 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела.

      4 апреля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил свидетелем защиты, заявив, что Соколовскому присущ юношеский нигилизм. 

      11:55, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      123
      0
      #правонарушения\n#блогеры\n#Екатерибург\n#храмы\n#покемоны
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