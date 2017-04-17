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      Мотоциклистам в России могут разрешить ездить между рядами

      09:27, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:27, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      103
      0
      #безопасность\n#ПДД\n#мотоциклы\n#правила
      Фото: pixabay.com
      103
      0

      Также может появиться отдельная стоп-линия для удобного старта на перекрестках.

      Москва. Российские мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества перед автомобилистами в виде разрешения ездить между рядами машин и отдельной стоп-линии. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать изменения, сообщает «Коммерсантъ».

      Ведомства должны провести эксперимент по внедрению двойной стоп-линии. По мнению автора данной идеи Александра Шумского, мотоциклисты и велосипедисты, стоящие между машинами у одной стоп-линии, находятся в небезопасной зоне.

      Власти Москвы выберут перекресток с интенсивным движением и нанесут две стоп-линии: одну – для автомобилей, вторую с интервалом 3-5 метров – для мотоциклистов. «Если эксперимент будет признан удачным, потребуется внесение изменений в законодательство», — заявил Александр Шумский.

      Поручение первого вице-премьера предполагает и проработку вопроса о возможном движении мотоциклистов между рядами. «Сейчас этот вопрос вообще не урегулирован. Двигаться между рядами ПДД прямым образом ни разрешают и не запрещают. А если мотоциклист оказывается с автомобилем в одном ряду и происходит ДТП, то тут вообще непонятно, кто виноват, ведь оба правила соблюдали. На все эти вопросы должен быть дан ответ», - говорит Шумский.

      09:27, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      103
      0
      #безопасность\n#ПДД\n#мотоциклы\n#правила
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