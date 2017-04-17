Мотоциклистам в России могут разрешить ездить между рядами

Также может появиться отдельная стоп-линия для удобного старта на перекрестках.

Москва. Российские мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества перед автомобилистами в виде разрешения ездить между рядами машин и отдельной стоп-линии. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать изменения, сообщает «Коммерсантъ».

Ведомства должны провести эксперимент по внедрению двойной стоп-линии. По мнению автора данной идеи Александра Шумского, мотоциклисты и велосипедисты, стоящие между машинами у одной стоп-линии, находятся в небезопасной зоне.

Власти Москвы выберут перекресток с интенсивным движением и нанесут две стоп-линии: одну – для автомобилей, вторую с интервалом 3-5 метров – для мотоциклистов. «Если эксперимент будет признан удачным, потребуется внесение изменений в законодательство», — заявил Александр Шумский.

Поручение первого вице-премьера предполагает и проработку вопроса о возможном движении мотоциклистов между рядами. «Сейчас этот вопрос вообще не урегулирован. Двигаться между рядами ПДД прямым образом ни разрешают и не запрещают. А если мотоциклист оказывается с автомобилем в одном ряду и происходит ДТП, то тут вообще непонятно, кто виноват, ведь оба правила соблюдали. На все эти вопросы должен быть дан ответ», - говорит Шумский.