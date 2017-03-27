В России впервые стали отмечать День Росгвардии

Праздник учредили приказом от 16 января 2017 года.

Москва. В понедельник, 27 марта, впервые отмечается День войск национальной гвардии России. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Росгвардии.

Раньше на эту дату приходился День внутренних войск МВД России. Именно на их основе была создана национальная гвардия России. В ее состав вошли органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия и охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиаподразделения министерства.

Сегодня в Росгвардии служат 340 тыс. человек, среди которых 8 Героев России. Военнослужащие и сотрудники активно участвуют в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В 2016 году они нейтрализовали 125 бандитов, ликвидировали более 300 лагерей, тайных убежищ незаконных вооруженных формирований.

На сегодняшний день Росгвардия – слаженная правоохранительная структура, качественно и эффективно выполняющая задачи по обеспечению общественной безопасности, защите прав и свобод граждан.