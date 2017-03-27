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      Начинающим водителям в России запретили ездить без специального знака

      10:20, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      10:20, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      140
      0
      #дороги\n#ПДД\n#водители\n#ограничения\n#автомобиль
      140
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      Постановление касается лиц со стажем вождения менее 2 лет.

      Москва. В отношении начинающих водителей со стажем вождения до 2 лет ввели ограничения по передвижению. Постановление от 24 марта 2017 года было опубликовано в понедельник, 27 марта, на сайте Правительства России.

      Оно касается «возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы».

      Согласно постановлению, на транспортное средство необходимо установить обязательный опознавательный знак «Начинающий водитель». Нарушение запрета может привести к привлечению к административной ответственности и запрету эксплуатации транспортного средства.

      Решение Правительства нацелено на снижение аварийных ситуаций на дорогах с участием начинающих водителей.

      10:20, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      140
      0
      #дороги\n#ПДД\n#водители\n#ограничения\n#автомобиль
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