Начинающим водителям в России запретили ездить без специального знака

Постановление касается лиц со стажем вождения менее 2 лет.

Москва. В отношении начинающих водителей со стажем вождения до 2 лет ввели ограничения по передвижению. Постановление от 24 марта 2017 года было опубликовано в понедельник, 27 марта, на сайте Правительства России.

Оно касается «возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы».

Согласно постановлению, на транспортное средство необходимо установить обязательный опознавательный знак «Начинающий водитель». Нарушение запрета может привести к привлечению к административной ответственности и запрету эксплуатации транспортного средства.

Решение Правительства нацелено на снижение аварийных ситуаций на дорогах с участием начинающих водителей.