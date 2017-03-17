Житель Амурской области смотрел телевизор через столовую вилку

Мужчина пожаловался на слабый сигнал специалистам.

Амурская область. Житель Амурской области пожаловался специалистам местного радио- телепередающего центра на слабый прием сигнала ТВ. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, оказалось, что телевизор мужчины не был подключен к антенне, а в гнезде антенного входа находилась столовая вилка.

Дом местного жителя стоит в 200 метрах от станции цифрового эфирного телевидения. После проверки амурчанину посоветовали все-таки купить антенну.