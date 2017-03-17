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      Житель Амурской области смотрел телевизор через столовую вилку

      19:08, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      19:08, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      39
      0
      #телевидение\n#казус\n#Амурская область
      Фото: pixabay.com
      39
      0

      Мужчина пожаловался на слабый сигнал специалистам.

      Амурская область. Житель Амурской области пожаловался специалистам местного радио- телепередающего центра на слабый прием сигнала ТВ. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, оказалось, что телевизор мужчины не был подключен к антенне, а в гнезде антенного входа находилась столовая вилка.

      Дом местного жителя стоит в 200 метрах от станции цифрового эфирного телевидения. После проверки амурчанину посоветовали все-таки купить антенну.

      19:08, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      39
      0
      #телевидение\n#казус\n#Амурская область
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