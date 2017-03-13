Новый проект предполагает выплату до 15 тыс. рублей, предоставление земельного участка и автомобиля.

Москва. В государственной думе России предложили альтернативу материнского капитала. Об этом сообщает «Лайф».

Планируется, что многодетным родителям будут выплачивать пособия до 15 тыс. рублей, предоставлять земельные участки, пригодные для пользования, и вместительные автомобили. Информагентство пишет, что с такой инициативой выступили член комитета ГД по соцполитике Сергей Вострецов и глава национального родительского комитета Ирина Волынец.

«К нам часто обращаются многодетные семьи, которые оказались в неблагоприятных жизненных условиях. Они говорят, что им не нужны земли. Им нужна поддержка, которая позволит содержать детей без привлечения кредитов и помощи родственников. Много семей в нашей стране оказалось за порогом бедности, и далеко не все могут выкарабкаться из этого положения. Мы предлагаем выдавать живые деньги на руки, а не какие-то мифические сертификаты и земельные участки», - рассказала Волынец порталу.

Родителям каждый месяц будут выплачивать по 3 тыс. рублей за одного ребенка, 8 тыс. рублей за двоих 15 тыс. рублей за троих детей.

В Госдуме заверили, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи. Материнский капитал авторы инициативы предлагают отменить, так как считают, что эта программа себя не оправдала.