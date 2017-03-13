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В Госдуме предложили альтернативу материнского капитала

15:06, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
15:06, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
679
0
#семья\n#капитал\n#мама\n#деньги
Фото: pixabay.com
679
0

Новый проект предполагает выплату до 15 тыс. рублей, предоставление земельного участка и автомобиля.

Москва. В государственной думе России предложили альтернативу материнского капитала. Об этом сообщает «Лайф».

Планируется, что многодетным родителям будут выплачивать пособия до 15 тыс. рублей, предоставлять земельные участки, пригодные для пользования, и вместительные автомобили. Информагентство пишет, что с такой инициативой выступили член комитета ГД по соцполитике Сергей Вострецов и глава национального родительского комитета Ирина Волынец.

«К нам часто обращаются многодетные семьи, которые оказались в неблагоприятных жизненных условиях. Они говорят, что им не нужны земли. Им нужна поддержка, которая позволит содержать детей без привлечения кредитов и помощи родственников. Много семей в нашей стране оказалось за порогом бедности, и далеко не все могут выкарабкаться из этого положения. Мы предлагаем выдавать живые деньги на руки, а не какие-то мифические сертификаты и земельные участки», - рассказала Волынец порталу.

Родителям каждый месяц будут выплачивать по 3 тыс. рублей за одного ребенка, 8 тыс. рублей за двоих 15 тыс. рублей за троих детей.

В Госдуме заверили, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи. Материнский капитал авторы инициативы предлагают отменить, так как считают, что эта программа себя не оправдала.

15:06, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
679
0
#семья\n#капитал\n#мама\n#деньги

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