Помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы своего шефа «ВКонтакте»

Москва. Страница Дмитрия Медведева в соцсети «ВКонтакте» подверглась взлому. Об этом сообщил помощник заместителя председателя Совета безопасности России Олег Осипов, пишут «Известия».

По его словам, последней подлинной записью там была публикация по случаю дня Военно-морского флота России.

«Последний пост в «ВК», который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация «ВК» и те, кому положено», — приводит агентство слова Осипова.

1 августа на персональной странице Дмитрия Медведева «ВКонтакте» появилась статья об истоках распада СССР и его геополитических последствиях. Позднее она была удалена.

Отмечается, что аккаунт Дмитрия Медведева в указанной соцсети хакеры уже взламывали в 2013 году. Учетная запись зампреда Совбеза (на тот момент – премьер-министра России) появилась «ВКонтакте» в конце 2011 года.