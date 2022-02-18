Путин лично проведет военные учения с участием ракетных войск

Москва. Президент России Владимир Путин будет командовать военными учениями сил стратегического сдерживания. В ходе их будут произведены, в частности, запуски баллистических и крылатых ракет, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Маневры назначены на 19 февраля, уточнили в Минобороны. Будет проверена, в частности, боеготовность Воздушно-космических сил, частей Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся в плановом порядке с целью испытания надежности стратегических вооружений и состояния системы командования в армии.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о возвращении участвовавших в учениях частей Западного и Южного военных округов к местам постоянной дислокации.