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Путин лично проведет военные учения с участием ракетных войск

17:36, 18 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Путин лично проведет военные учения с участием ракетных войск
17:36, 18 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#военные\n#армия\n#ракеты\n#флот\n#Минобороны\n#Владимир Путин\n#военные учения
Фото: twitter.com/LapinExpress
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Мероприятие назначено на 19 февраля.

Москва. Президент России Владимир Путин будет командовать военными учениями сил стратегического сдерживания. В ходе их будут произведены, в частности, запуски баллистических и крылатых ракет, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Маневры назначены на 19 февраля, уточнили в Минобороны. Будет проверена, в частности, боеготовность Воздушно-космических сил, частей Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся в плановом порядке с целью испытания надежности стратегических вооружений и состояния системы командования в армии.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о возвращении участвовавших в учениях частей Западного и Южного военных округов к местам постоянной дислокации.

17:36, 18 февраля, 2022
Евгений Кандаков
808
0
#военные\n#армия\n#ракеты\n#флот\n#Минобороны\n#Владимир Путин\n#военные учения