3 республики и один бывший автономный округ лишатся статуса районов Крайнего Севера

Указ об этом начнет действовать с 1 января 2022 года.

Москва. Бурятия, Карелия, республика Коми и Коми-Пермяцкий округ будут исключены из перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, действовать он начнет с 1 января 2022 года, пишет «Интерфакс».

При этом упраздняется указ 1993 года, устанавливавший такой статус для указанных территорий.

В правительстве Карелии уже заявили, что на материальном положении жителей новшество не скажется (одна часть республики относится к Крайнему Северу, другая — к приравненным к нему территориям). По словам заместителя премьер-министра республики Дмитрия Родионова, сохранятся все действующие надбавки к зарплате и льготы, в том числе дополнительные дни к отпуску, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Льготы на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предусматривают также досрочный выход на пенсию, 36-часовую рабочую неделю для женщин и возмещение расходов при переезде к месту жительства после прекращения работы.

Напомним, бывший Коми-Пермяцкий автономный округ утратил статус отдельного субъекта Федерации в 2005 году и вошел в состав Пермского края.

Также RT отмечает, что изменения статуса ряда территорий России могут быть связаны с корректировкой Стратегии развития Арктического региона, которая ведется в настоящее время.