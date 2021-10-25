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Депутаты Татарстана отклонили законопроект об упразднении поста президента республики

17:29, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
Депутаты Татарстана отклонили законопроект об упразднении поста президента республики
17:29, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#политика\n#власть\n#Госсовет\n#депутаты\n#президент\n#Татарстан\n#Рустам Минниханов
Фото: pixabay.com
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С 2010 года эту должность занимает Рустам Минниханов.

Казань. Татарстан. Законопроект, унифицирующий названия должностей руководителей всех субъектов Федерации, не нашел поддержки при рассмотрении в парламенте Татарстана. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, высшее должностное лицо этой республики по-прежнему называется президентом, от чего отказались во всех других национальных регионах России. Документ был отправлен на согласование в законодательные собрания на местах.

«На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства», — приводит агентство слова главы профильного комитета Госсовета Татарстана Альберта Хабибуллина.

Депутаты единогласно решили вернуться к обсуждению законопроекта в случае его рассмотрения в первом чтении в Госдуме.

Добавим, с марта 2010 года президентом Татарстана является Рустам Минниханов.

17:29, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
128
0
#политика\n#власть\n#Госсовет\n#депутаты\n#президент\n#Татарстан\n#Рустам Минниханов
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