Депутаты Татарстана отклонили законопроект об упразднении поста президента республики

С 2010 года эту должность занимает Рустам Минниханов.



Казань. Татарстан. Законопроект, унифицирующий названия должностей руководителей всех субъектов Федерации, не нашел поддержки при рассмотрении в парламенте Татарстана. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, высшее должностное лицо этой республики по-прежнему называется президентом, от чего отказались во всех других национальных регионах России. Документ был отправлен на согласование в законодательные собрания на местах.

«На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства», — приводит агентство слова главы профильного комитета Госсовета Татарстана Альберта Хабибуллина.

Депутаты единогласно решили вернуться к обсуждению законопроекта в случае его рассмотрения в первом чтении в Госдуме.

Добавим, с марта 2010 года президентом Татарстана является Рустам Минниханов.