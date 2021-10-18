Россия закроет свое постпредство при НАТО и миссию альянса в Москве

Это делается в ответ на недружественные действия руководства организации.



Москва. Россия сворачивает постоянные контакты с Североатлантическим альянсом. В частности, будет приостановлена работа постоянного представительства РФ при НАТО, объявил 18 октября министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет «Интерфакс».

Также будет приостановлена деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Ее сотрудники лишатся аккредитации с 1 ноября. Кроме того, закроется информационное бюро Североатлантического альянса в Москве, которое было учреждено при посольстве Бельгии, добавил глава МИД России.

Лавров пояснил, что отношения будут прерваны с 1 ноября, либо на несколько дней позднее. Экстренные вопросы министр предложил обсуждать через российского посла в Бельгии.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что 6 октября стало известно об отзыве аккредитации у 8 сотрудников постпредства России при НАТО, а также сокращении состава представительства до 10 человек, включая административно-технический персонал. По словам Лаврова, решение российских властей было принято в ответ на указанные действия руководства альянса.