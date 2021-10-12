Володин сохранил пост спикера в новом созыве Госдумы

Первое пленарное заседание открыла Валентина Терешкова.



Москва. На первом пленарном заседании Госдумы VIII созыва, которое открыла Валентина Терешкова, депутаты избрали председателя. Спикером российского парламента вновь стал Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Ранее, 7 октября, его выдвинула на этот пост крупнейшая парламентская фракция «Единая Россия». Напомним, в 2016 году Володин был избран председателем Госдумы VII созыва, сменив на этом посту Сергея Нарышкина.

Наша справка: Вячеслав Викторович Володинродился в рабочем поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской области в 1964 году. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Занимался наукой и преподавательской деятельностью, был профессором и проректором Поволжской академии государственной службы, заведующим кафедры МГУ имени М.В. Ломоносова. Работал на различных должностях в органах власти Саратовской области от замглавы администрации Саратова до вице-губернатора. Затем переехал в Москву, участвовал в создании бизнес-структур. С 2000 года депутат Государственной Думы. Был вице-спикером российского парламента, затем вице-премьером правительства России, первым заместителем руководителя администрации президента. С октября 2016 года по сентябрь 2021 года — председатель Госдумы. Имеет ученые степени кандидата технических наук и доктора юридических наук.