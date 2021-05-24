«Ухтомка» против Люберец: городские власти Подмосковья не могут выселить арендаторов помещений бывшего завода

О многолетней тяжбе муниципалитета с владельцем развалин предприятия рассказали журналисты RT.



Люберцы. Московская область. Власти подмосковных Люберец несколько лет не могут справиться с недобросовестным бизнесменом Адольфом Гастом. Гражданин Швейцарии приобрел разорившийся Завод сельскохозяйственных машин имени Ухтомского и задолжал бюджету колоссальные деньги за пользование муниципальной землей, пишет RT.

Предприятие, на котором в послевоенные годы проходил практику учащийся расположенного по соседству техникума, будущий космонавт №1 Юрий Гагарин, обанкротилось в конце 90-х. В 2000 году полуразвалившиеся корпуса приобрел швейцарец Адольф Гаст. Оформлять земельные отношения с городом предприниматель не стал. Зато пустил в индустриальные руины многочисленных арендаторов, и сейчас на развалинах завода кипит полулегальная-полукриминальная жизнь. Здесь находят приют небольшие офисы, бюджетные хостелы, ночлежки для мигрантов. Лишь недавно правоохранителям удалось закрыть на территории «Ухтомки» (так называют промзону в народе) аптеку, в которой среди бела дня всем желающим без рецепта продавали наркотические препараты.

Как рассказал RT замглавы Люберец Андрей Сыров, господин Гаст не появляется в России с 2004 года. С тех пор за фактическую аренду 20 гектаров земли под своими объектами он задолжал городу порядка 826 млн рублей. Попытки выселить недобросовестного владельца через суд заканчиваются тем, что юрлица, в отношении которых возбуждались дела, ликвидируются, и истцу приходится иметь дело с новыми компаниями, и так до бесконечности. Исполнение судебных решений усложняется еще и тем, что фирмы, через которые бенефициар владеет заводскими площадями, зарегистрированы за пределами России. В случаях же, когда отдельных арендаторов удается признать нарушителями законодательства, те защищаются от попыток выселения при помощи нанятых толп хулиганов с камнями и коктейлями Молотова.

Между тем полуразвалившиеся корпуса бывшей «Ухтомки» в силу своей ветхости и нарушений пожарных норм представляют опасность для их обитателей. Но те продолжают за них держаться, поскольку арендная плата здесь относительно невелика. Власти и жители Люберец не рады и отвратительному внешнему виду бывших заводских зданий, но пока конфликт кажется неразрешимым.

Подробнее о затянувшейся «войне» муниципалитета с владельцем бывшего завода читайте на сайте RT.