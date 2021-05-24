В Удмуртии начались праймериз

Процедура пройдёт в электронном виде.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовало предварительное голосование по определению кандидатов от партии «Единая Россия», которых выдвинут на сентябрьские выборы в Госдуму. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Голосование продлится с 24 по 30 мая. Пройдёт оно в электронном виде.

Для тех, кому удобнее прийти на участок, будут организованы открытые цифровые площадки, например, на Центральной площади Ижевска, в парках и в торговых центрах. Полный список мест для голосования размещён на сайте Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

Для участия необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Голосовать могут все желающие на сайте.

Отметим, что на открытых участках можно будет отдать свой голос за скверы и парки, которые будут благоустраивать в следующем году. Сделать это можно также на сайте Формирование комфортной городской среды.