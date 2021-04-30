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Посольство США в России прекратит выдавать визы для недипломатических поездок

12:55, 30 апреля, 2021
Андрей Поносов
Посольство США в России прекратит выдавать визы для недипломатических поездок
12:55, 30 апреля, 2021
Андрей Поносов
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#Россия\n#США\n#посольство\n#виза\n#санкции\n#иммиграция
Фото: pixabay.com
161
0

Дипмиссия рекомендует американским гражданам покинуть Россию до 15 июня.

Москва. Посольство США в России прекратит выдавать визы для недипломатических поездок. Как сообщают «Известия», с 12 мая дипломатическая миссия будет предоставлять консульские услуги только гражданам США и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

«С 12 мая посольство США в Москве сокращает количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случае угрозы жизни или наступления смерти», - говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Москве.

Также посольство США рекомендовало американцам покинуть Россию до 15 июня, если срок действия их виз истекает.

Дипмиссия объяснила свои действия решением Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, число сотрудников посольства сократится на 75%.

Ранее стало известно о том, что правительство России намерено обнародовать список «недружественных стран». По данным «Известий», в перечень могут попасть США, Великобритания, Польша, Чехия, Канада и республики Прибалтики. Дипмиссии таких государств не смогут нанимать на работу россиян.

12:55, 30 апреля, 2021
Андрей Поносов
161
0
#Россия\n#США\n#посольство\n#виза\n#санкции\n#иммиграция