Дипмиссия рекомендует американским гражданам покинуть Россию до 15 июня.

Москва. Посольство США в России прекратит выдавать визы для недипломатических поездок. Как сообщают «Известия», с 12 мая дипломатическая миссия будет предоставлять консульские услуги только гражданам США и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

«С 12 мая посольство США в Москве сокращает количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случае угрозы жизни или наступления смерти», - говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Москве.

Также посольство США рекомендовало американцам покинуть Россию до 15 июня, если срок действия их виз истекает.

Дипмиссия объяснила свои действия решением Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, число сотрудников посольства сократится на 75%.

Ранее стало известно о том, что правительство России намерено обнародовать список «недружественных стран». По данным «Известий», в перечень могут попасть США, Великобритания, Польша, Чехия, Канада и республики Прибалтики. Дипмиссии таких государств не смогут нанимать на работу россиян.