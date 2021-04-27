Суд ограничил деятельность «Фонда борьбы с коррупцией»*

Организации запрещено публиковаться в СМИ, участвовать в выборах и проводить публичные мероприятия.

Москва. Московский городской суд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией». Решение было принято по ходатайству прокуратуры в рамках иска о признании организации экстремистской. Как пишет «Газета.ru», об этом в пресс-службе суда сообщили РИА «Новости».

«27 апреля судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ («Фонд защиты прав граждан». — Прим. «Газеты.Ru»)», — рассказали в пресс-службе суда.

Накануне стало известно, что прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального».

Указанным организациям судом временно запрещено выступать в СМИ, пользоваться банковскими услугами, проводить публичные мероприятия и принимать участие в выборах.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы намерена добиться ликвидации и запрета деятельности Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и движения «Штабы Навального». По информации ведомства, эти структуры «координируют с различными зарубежными центрами, которые ведут деструктивные действия в отношении Российской Федерации».

* Организация включена Минюстом в список иностранных агентов