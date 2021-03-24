После увольнения губернатора Пензенской области в отставку ушло правительство

Экс-главу региона Ивана Белозерцева обвинили в получении взяток на 31 млн рублей.



Пенза. Пензенская область. Вслед за лишенным должности губернатором Иваном Белозерцевым в отставку подало правительство Пензенской области. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что руководители ведомств, председатель кабмина и вице-премьеры продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Белозерцев был досрочно отправлен в отставку 23 марта указом президента России Владимира Путина, заявившего об утрате доверия губернатору. Выборы нового главы Пензенской области пройдут 19 сентября 2021 года.

Напомним, Ивана Белозерцева задержали 21 февраля и на следующий день по решению суда арестовали. Его подозревают в получении взяток от поставщиков лекарств и медицинских изделий на общую сумму свыше 31 млн рублей. По делу проходят руководитель фирмы «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жена Евгения, директор компании «Фармация» Антон Колосков, а также Геннадий Марков и Федор Федотов.

Кроме денежных сумм, взятками следствие считает полученные губернатором дорогие подарки, в частности, часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей, презентованные Белозерцеву Шпигелем.