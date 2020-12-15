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Мэр Перми Дмитрий Самойлов покинет пост

14:21, 15 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Мэр Перми Дмитрий Самойлов покинет пост
14:21, 15 декабря, 2020
Евгений Кандаков
16
0
#Пермь\n#Пермский край\n#чиновники\n#мэр\n#отставка
Фото: instagram.com/samoilovperm
16
0

Ожидается, что он станет вице-премьером краевого правительства.

Пермь. Пермский край. Глава Перми Дмитрий Самойлов попросил депутатов городской думы освободить его от занимаемой должности. Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.
По данным пермских СМИ, Самойлов уходит на повышение. Ему предложили курировать подготовку к 300-летию столицы региона в должности вице-премьера краевого правительства. Правда, в середине ноября комментировать эту информацию Самойлов отказался и назвал ее «слухами».
Добавим, на освобождающееся место градоначальника краевые масс-медиа прочат бывшего гендиректора АО «ПЗСП» Алексея Демкина. Недавно он был назначен первым заместителем главы администрации Перми.
Дмитрий Самойлов в конце 1990-х годов был заместителем губернатора Пермской области. С 2002 занимал руководящие должности в ОАО «Уралсвязьинформ». Главой Перми был избран в ноябре 2016 года.
14:21, 15 декабря, 2020
Евгений Кандаков
16
0
#Пермь\n#Пермский край\n#чиновники\n#мэр\n#отставка