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Мишустин разрешил возобновить полеты на Мальдивы, в Египет и ОАЭ

10:39, 03 сентября, 2020
Евгений Кандаков
Мишустин разрешил возобновить полеты на Мальдивы, в Египет и ОАЭ
10:39, 03 сентября, 2020
Евгений Кандаков
836
0
#отдых\n#туризм\n#авиация\n#полет\n#границы\n#Правительство РФ\n#коронавирус\n#Михаил Мишустин
Фото: pixabay.com
836
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Кроме того, увеличено количество рейсов в Швейцарию.

Москва. Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Мальдивы. Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном сайте кабмина.

При этом в Каир будет отправляться 3 рейса в неделю, в Дубай (ОАЭ) и аэропорт Велана (Мальдивы) - по 2 лайнера.

Отмечается, что решение было принято на основании рекомендаций оперштаба по борьбе с коронавирусом и на основе принципа взаимности.

Кроме того, российские власти увеличили частоту авиасообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю. Ранее в эту страну за неделю отправлялся один самолет.

10:39, 03 сентября, 2020
Евгений Кандаков
836
0
#отдых\n#туризм\n#авиация\n#полет\n#границы\n#Правительство РФ\n#коронавирус\n#Михаил Мишустин

 

 

 


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