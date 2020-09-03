Мишустин разрешил возобновить полеты на Мальдивы, в Египет и ОАЭ

Кроме того, увеличено количество рейсов в Швейцарию.



Москва. Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Мальдивы. Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном сайте кабмина.

При этом в Каир будет отправляться 3 рейса в неделю, в Дубай (ОАЭ) и аэропорт Велана (Мальдивы) - по 2 лайнера.

Отмечается, что решение было принято на основании рекомендаций оперштаба по борьбе с коронавирусом и на основе принципа взаимности.

Кроме того, российские власти увеличили частоту авиасообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю. Ранее в эту страну за неделю отправлялся один самолет.