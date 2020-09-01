Поступившую в МГИМО дочь замгубернатора Забайкалья затравили в соцсетях

В прессу просочились слухи о ее зачислении на целевое обучение за счет администрации Агинского Бурятского округа.



Чита. Забайкальский край. Дочь заместителя губернатора Забайкальского края Аягмы Ванчиковой подверглась травле в соцсетях. Как пишут «Известия», девушку начали оскорблять после того, как стало известно о ее поступлении в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

В своем аккаунте в социальной сети Instagram Аягма Ванчикова рассказала, что СМИ написали, будто ее дочь поступила в МГИМО на целевое обучение. Работодателем, оплачивающим обучение, назвали администрацию Агинского Бурятского округа.

Заместитель губернатора эти слухи отрицает и заявляет, что ее дочь окончила школу на круглые пятерки, имеет две медали за обучение, неоднократно побеждала на олимпиадах по учебным предметам. Также мать студентки МГИМО заверила, что девушка обучается не по целевому договору, а на бюджетной основе.