Полиции могут разрешить вскрывать автомобили и блокировать территории

В случае принятия документа, сотрудникам МВД позволят применять оружие не только при непосредственной угрозе вооруженного сопротивления.

Москва. Права стражей порядка, действующих при исполнении обязанностей, могут существенно расширить. Как сообщает «Интерфакс», поправки в закон о полиции подготовили и одобрили на этой неделе в правительстве России.

В частности, полиции предлагается разрешить осуществлять временное ограждение мест проведения массовых мероприятий.

Также сотрудникам МВД могут разрешить вскрывать транспортные средства, в том числе при отсутствии владельца. Основание - необходимость спасения жизни граждан, предотвращение преступления, обеспечение безопасности граждан при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, в случае принятия документа, полиции разрешат оцеплять или блокировать территории, в том числе с жилыми домами и другими объектами. Внутри оцепления может проводиться личный осмотр граждан и транспортных средств.

В законопроекте содержится поправка, позволяющая полицейскому с обнаженным огнестрельным оружием применить его не только тогда, когда задерживаемый прикоснулся к оружию, но и если он совершает иные действия, которые можно расценить их как угрозу нападения на стража порядка.

Добавим, согласно тексту документа, сотрудник МВД не подлежит преследованию за действия, совершенные при исполнении своих профессиональных обязанностей.

В Госдуму поправки к закону о полиции пока не направлены.